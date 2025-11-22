Freiberg: Händler der Burgstraße starten Winterlounge

Mehrere Händler in der Freiberger Burgstraße beleben den Winter mit einer neuen Lounge. Was erwartet die Besucher?

Mit einer neuen Winterlounge wollen Händler der Burgstraße in Freiberg sowohl während des Christmarktes als auch in der folgenden ruhigeren Zeit für mehr Belebung sorgen. Vom 27. November 2025 bis 1. Februar 2026 laden sie donnerstags bis sonntags ab 13 Uhr zu „Einkaufen und Genuss“ ein. Neben Weihnachtsshopping in den beteiligten...