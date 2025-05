Freiberg hat diskutiert: Grönland als geopolitisches Schachbrett?

Eine Kommunikationswissenschaftlerin und eine Diplomatin haben am Montagabend in Freiberg eindrücklich beleuchtet, worum es in der Arktis geht.

Zum Thema „Grönland – Spielball der Großmächte?“ haben zwei Expertinnen am Montagabend in Freiberg erklärt, welchen geopolitischen Interessen die 56.000 Grönländer ausgeliefert sind und wie diese ihre Zukunft sehen. 60 Gäste besuchten den Vortrag mit Diskussion. Es war die erste Veranstaltung im zweiten Semester der Reihe „Was... Zum Thema „Grönland – Spielball der Großmächte?“ haben zwei Expertinnen am Montagabend in Freiberg erklärt, welchen geopolitischen Interessen die 56.000 Grönländer ausgeliefert sind und wie diese ihre Zukunft sehen. 60 Gäste besuchten den Vortrag mit Diskussion. Es war die erste Veranstaltung im zweiten Semester der Reihe „Was...