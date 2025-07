Freiberg hat eine neue U-Bahn-Baustelle

Der blaue Container mit dem markanten U ist Teil eines Projektes zum Kulturhauptstadtjahr. Was halten Passanten davon?

Wie lang würde eine U-Bahn-Fahrt von Freiberg nach New York dauern? Die Frage findet sich in Projektunterlagen, die am Dienstagnachmittag bei der Städtischen Wohnungsgesellschaft Freiberg (SWG) an der Beuststraße ausgelegen haben. Auf dem Areal in der Nähe des Freiberger Bahnhofs war punkt 16 Uhr feierlich eine U-Bahn-Baustelle eröffnet...