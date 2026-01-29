MENÜ
Die beiden Fahrräder hatten einen Gesamtwert von etwa 5000 Euro.
Die beiden Fahrräder hatten einen Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Bild: Rainer Fuhrmann - stock.adobe.co
Die beiden Fahrräder hatten einen Gesamtwert von etwa 5000 Euro.
Die beiden Fahrräder hatten einen Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Bild: Rainer Fuhrmann - stock.adobe.co
Freiberg
Freiberg: Hochwertige Fahrräder aus Keller in der Straße Am Mühlteich gestohlen
Von Luisa Ederle
In Freiberg haben Unbekannte Fahrräder im Wert von 5000 Euro aus einem Keller entwendet. Was bisher bekannt ist.

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochnachmittag kam es in der Freiberger Straße Am Mühlteich zu einem Fahrraddiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich auf bisher ungeklärte Weise Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie zwei hochwertige Räder: ein schwarzes Modell der Marke Cannondale sowie...
