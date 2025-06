Freiberg: Jugendlicher bei Auseinandersetzung verletzt

Drei Teenager angegriffen. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige.

Freiberg.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in Freiberg hat es einen Verletzten gegeben. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, war es am Donnerstag, gegen 11 Uhr in der Claußallee zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Drei Teenager (m/13, m/14 und m/16) wurden aus einer ebenfalls dreiköpfigen Gruppe heraus angegriffen. Als Tatverdächtige konnten ein 14- und zwei 17-Jährige (ukrainische Staatsbürger) gestellt werden, teilte die Polizei weiter mit. Bei dem Angriff erlitt der 16-Jährige eine oberflächliche Schnittverletzung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (fp)