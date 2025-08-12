Freiberg: Jung und Alt erinnern gemeinsam an Mauerbau am 13. August 1961

Ein öffentliches Erinnern findet am Mittwoch, 10 Uhr auf dem Donatsfriedhof statt. Schüler spielen dabei eine zentrale Rolle.

Den Opfern des Mauerbaus und der SED-Diktatur gedenkt Bürgermeister Martin Seltmann gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Oberschule „Clemens Winkler" und Mitgliedern der Vereinigung der Opfer des Stalinismus, Bezirksgruppe Freiberg, am Mittwoch, 13. August, 10 Uhr auf dem Donatsfriedhof in Freiberg. Die Jugendlichen beschäftigten...