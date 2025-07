Freiberg-Kaffee verbindet lokale Kultur und fairen Handel

Freiberg hat seinen eigenen fair gehandelten Kaffee eingeführt. Die Bohnen stammen aus Mittel- und Südamerika. Die Kaffeetüten sind mit Silberstadt-Motiven verziert. Welche Geschäfte machen mit?

Freiberg hat jetzt einen eigenen Kaffee: In der Silberstadt ist am Freitag im Weltladen an der Thielestraße der fair gehandelte Freiberg-Kaffee vorgestellt worden. Die Bohnen - wahlweise gibt es auch bereits gemahlenen Kaffee - stammen von Kooperativen in Mittel- und Südamerika, 250 Gramm kosten 7,70 Euro. Die Kaffeetüten sind mit Motiven aus...