Freiberg: Kita-Verein im Clinch mit der Stadtverwaltung

Eltern, deren Kinder bei den „Schlaumäusen“ an der Silberhofstraße betreut wurden, sind in Sorge. Die Stadt hat dem Betreiber gekündigt. Wer kümmert sich jetzt um die Kleinen?

Wie geht es weiter im „Entdeckerhaus Schlaumäuse“ an der Silberhofstraße in Freiberg? Diese Frage bewegt nicht nur Mütter und Väter, deren Kinder in der Kita betreut werden. „Im Sinne der rund 90 Kinder müsste man sich an einen Tisch setzen und eine Weiterführung vereinbaren“, findet Stephanie Hennings vom Elternbeirat. Doch der...