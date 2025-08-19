Freiberg: Klangreise ohne Grenzen in Kleinwaltersdorf

Das Ensemble Klangspuren aus Freiburg im Breisgau bringt am Mittwoch ein musikalisches Programm in die Kirche Kleinwaltersdorf.

Von Barock bis Neue Musik, von Händel bis Arvo Pärt: Das Ensemble Klangspuren aus Freiburg im Breisgau gastiert an diesem Mittwoch im Freiberger Stadtteil Kleinwaltersdorf. Dann ist in der Kirche Kleinwaltersdorf zur Konzertreihe der Klangwerkstatt ein etwa einstündiges Programm zu erleben, das laut Organisator Günter Heinz musikalische und...