Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Musikerin Johanna Linde Neese ist beim Konzert in Kleinwaltersdorf zu erleben.
Die Musikerin Johanna Linde Neese ist beim Konzert in Kleinwaltersdorf zu erleben. Bild: J. von Campenhausen
Die Musikerin Johanna Linde Neese ist beim Konzert in Kleinwaltersdorf zu erleben.
Die Musikerin Johanna Linde Neese ist beim Konzert in Kleinwaltersdorf zu erleben. Bild: J. von Campenhausen
Freiberg
Freiberg: Klangreise ohne Grenzen in Kleinwaltersdorf
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ensemble Klangspuren aus Freiburg im Breisgau bringt am Mittwoch ein musikalisches Programm in die Kirche Kleinwaltersdorf.

Von Barock bis Neue Musik, von Händel bis Arvo Pärt: Das Ensemble Klangspuren aus Freiburg im Breisgau gastiert an diesem Mittwoch im Freiberger Stadtteil Kleinwaltersdorf. Dann ist in der Kirche Kleinwaltersdorf zur Konzertreihe der Klangwerkstatt ein etwa einstündiges Programm zu erleben, das laut Organisator Günter Heinz musikalische und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
15.08.2025
1 min.
Hangabrutsch in Kleinwaltersdorf: Freiberg will Schaden beseitigen
Seit März sorgt ein Hangabrutsch in Kleinwaltersdorf für Beeinträchtigung.
Der Schaden an der Straße Walterstal soll endlich ausgebessert werden. Wie lange können die Bauarbeiten dauern?
Wieland Josch
05.07.2025
1 min.
Achtung Autofahrer! Hainichener Straße in Freiberg ab Montag dicht
Die Hainichener Straße, Ortsdurchfahrt Kleinwaltersdorf, ist ab 7. Juli wegen Brückenbau gesperrt.
Grund für die Vollsperrung: Die Brücke über den Kleinwaltersdorfer Bach wird gebaut.
FP
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:18 Uhr
1 min.
Kommunen sollen entlastet werden - Kommission tagt
Innenminister Armin Schuster erhofft sich von einer Kommission Impulse für einen schlankeren Staat (Archivbild).
Sachsen möchte die staatliche Verwaltung verschlanken und die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen auf den Prüfstand stellen. Schon bald soll es erste Ergebnisse geben.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel