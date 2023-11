Freiberg: Klassische Sinfonien stehen auf dem Programm

Zum Sinfoniekonzert am Donnerstag in der Nikolaikirche Freiberg und am Freitag im Theater Döbeln spielt die Mittelsächsische Philharmonie Sinfonien von Johann Stamitz, Joseph Haydn und Franz Schubert.

Klassische Sinfonien stehen auf dem Programm des zweiten Konzertes der Mittelsächsischen Philharmonie in dieser Spielzeit am Donnerstagabend in Freiberg und am Freitagabend in Döbeln. Es erklingen Sinfonien von Johann Stamitz, Joseph Haydn und Franz Schubert. Die Kombination der in den Jahren 1750, 1795 und 1825 entstandenen Werke zeigt laut...