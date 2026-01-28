Freiberg: Montessori Kinderhaus öffnet seine Türen für Besucher

Am Samstag, den 31. Januar, öffnet eine der größten Kitas in Freiberg ihre Türen. Was gibt es zu sehen?

Zum Tag der offenen Tür lädt das Montessori Kinderhaus in Freiberg Besucher am Samstag, den 31. Januar, ein. Die größte Kita Freibergs in freier Trägerschaft bietet 170 Betreuungsplätze im Krippen- und im Kitabereich. Das Besondere ist der weitläufige Garten mit viel Freiraum zum Erkunden, Entdecken und Spielen.