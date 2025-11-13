Freiberg: Musikalische Hommage an Frauen in der Musik

Am 15. November, 16 Uhr erklingt im Städtischen Festsaal Freiberg Musik von Frauen aus verschiedenen Epochen. Schüler der Musikschule Mittelsachsen präsentieren ihr Können.
Ein besonderes Konzert gibt es am Samstag, 15.November, um 16 Uhr im Städtischen Festsaal Freiberg. Junge Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mittelsachsen, auf dem Foto Annette Gemeinhardt, Michaela Just und Claudia Kührig von der Musikschule Döbeln, haben sich über Wochen mit Werken von Komponistinnen aus aller Welt bekannt gemacht, sich mit ihrer Vita beschäftigt und wollen nun ihr musikalisches Können vor Publikum zeigen. Gespielt werden Werke von Frauen, die in verschiedenen Zeit- und Musikepochen gewirkt haben und sich nicht selten den Freiraum und die Akzeptanz für ihr künstlerisches Schaffen erkämpfen mussten. Dabei erfahren die Zuhörenden viel Interessantes aus dem Schaffen und Leben der Musikerinnen und Komponistinnen. Der Eintritt ist frei. (fp)