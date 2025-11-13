Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Musikschule Mittelsachsen
Bild: Musikschule Mittelsachsen
Freiberg
Freiberg: Musikalische Hommage an Frauen in der Musik
Von Freie Presse
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 15. November, 16 Uhr erklingt im Städtischen Festsaal Freiberg Musik von Frauen aus verschiedenen Epochen. Schüler der Musikschule Mittelsachsen präsentieren ihr Können.

Freiberg.

Ein besonderes Konzert gibt es am Samstag, 15.November, um 16 Uhr im Städtischen Festsaal Freiberg. Junge Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mittelsachsen, auf dem Foto Annette Gemeinhardt, Michaela Just und Claudia Kührig von der Musikschule Döbeln, haben sich über Wochen mit Werken von Komponistinnen aus aller Welt bekannt gemacht, sich mit ihrer Vita beschäftigt und wollen nun ihr musikalisches Können vor Publikum zeigen. Gespielt werden Werke von Frauen, die in verschiedenen Zeit- und Musikepochen gewirkt haben und sich nicht selten den Freiraum und die Akzeptanz für ihr künstlerisches Schaffen erkämpfen mussten. Dabei erfahren die Zuhörenden viel Interessantes aus dem Schaffen und Leben der Musikerinnen und Komponistinnen. Der Eintritt ist frei. (fp) Foto: Musikschule Mittelsachsen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
1 min.
Klangvoller Abschluss im Freiberger Dom
Am Donnerstag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, ist der Bremer Domorganist Stephan Leuthold im Freiberger Dom zu erleben. Was wird er präsentieren?
Freie Presse
12.11.2025
1 min.
Bestseller „Marianengraben“ erstmals im Freiberger Theater auf der Bühne
Am Samstag zeigt das Freiberger Theater 19.30 Uhr das Schauspiel „Marianengraben“. Einen Tag später wird es 17 Uhr zum Kino.
Freie Presse
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
Mehr Artikel