Freiberg: Nach Einbrüchen in Keller auf dem Wasserberg ermittelt die Polizei

An zwei Tagen drangen bislang unbekannte Täter in insgesamt neun Kellerabteile auf dem Wasserberg in Freiberg ein. Sie entwendeten einen Fernseher, einen Kompressor, Werkzeuge und Getränke.

Nach den Kellereinbrüchen Ende Mai auf dem Wasserberg in Freiberg ermittelt die Polizei noch. Das sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. In der Nacht zum 30. Mai waren Einbrecher im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Joliot-Curie-Straße zugange. Sie brachen vier Parzellen auf und nahmen unter anderem Lebensmittel, einen Fernseher und...