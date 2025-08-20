Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Cornelia Schönberg
Bild: Cornelia Schönberg
Freiberg
Freiberg packt die Blumenbälle weg: Was kommt jetzt?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
„Oben ohne“ bleibt die Petersstraße in Freiberg jedenfalls nicht: Mitarbeiter der Stadt haben schon umdekoriert.

Monatelang haben große bunte Deko-Blumenbälle die Petersstraße in Freibergs Innenstadt geziert. Viele Passanten und Touristen haben sie fotografiert und die Fotos in sozialen Medien geteilt. Die Bälle wurden nun abgenommen und werden bis zum nächsten Frühjahr eingelagert. Aber ganz „oben ohne“ bleibt die Petersstraße nicht: Mitarbeiter...
