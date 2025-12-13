MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Fußgängerin wurde am Freitag in Freiberg leicht verletzt.
Eine Fußgängerin wurde am Freitag in Freiberg leicht verletzt. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Eine Fußgängerin wurde am Freitag in Freiberg leicht verletzt.
Eine Fußgängerin wurde am Freitag in Freiberg leicht verletzt. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Freiberg
Freiberg: Passantin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 63-Jährige konnte nach der Kollision mit dem Pkw von Rettungskräften vor Ort versorgt werden.

Eine 43-jährige Frau hat am Freitagabend in Freiberg mit ihrem Auto eine Fußgängerin erfasst, die dabei leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw Ford die Korngasse in Richtung Platz der Oktoberopfer in Freiberg. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach links abbiegen, als ihr unvermittelt die Fußgängerin (63) entgegen kam. Die Fahrerin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
23.11.2025
1 min.
Freiberg: Seniorin bei Ausparkunfall am Ostbahnhof leicht verletzt
Eine 81-jährige Seniorin in Freiberg ist bei einem Unfall am Samstag leicht verletzt worden.
Eine 81-jährige Seniorin in Freiberg erlitt bei einem Unfall am Samstag leichte Verletzungen.
Heike Hubricht
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
25.11.2025
1 min.
Freiberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit weißem Auto
Nach einem Unfall am 17. November auf der B 173 in Freiberg sucht die Polizei weiter Zeugen.
Eine 57-jährige Fußgängerin wurde am 17. November an der Kreuzung Hornstraße/Donatsring von einem abbiegenden Auto erfasst und leicht verletzt.
Heike Hubricht
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
Mehr Artikel