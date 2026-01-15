MENÜ
Die Erbische Straße in Freiberg wurde vom schmutzigen Schnee beräumt.
Die Erbische Straße in Freiberg wurde vom schmutzigen Schnee beräumt.
Freiberg
Freiberg: Poller an Zufahrt zum Obermarkt wieder aufgestellt – Schnee beräumt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Nach witterungsbedingten Arbeiten hat der Bauhof die Poller an der Zufahrt von der Erbischen Straße zum Obermarkt wieder eingerichtet.

Auf der Zufahrt von der Erbischen Straße zum Freiberger Obermarkt stehen die Poller wieder. Damit ist die Zufahrt nun wieder eingeschränkt. Das Bauhofteam setzte die Absperrung. Die Polleranlage war vor dem Freiberger Christmarkt 2025 zeitweise abgebaut worden. Denn an ihrem Standort steht zum Weihnachtsmarkt das Tor mit stilisiertem Bergwerk...
