Freiberg: Poller an Zufahrt zum Obermarkt wieder aufgestellt – Schnee beräumt

Freiberg
Nach witterungsbedingten Arbeiten hat der Bauhof die Poller an der Zufahrt von der Erbischen Straße zum Obermarkt wieder eingerichtet.
Auf der Zufahrt von der Erbischen Straße zum Freiberger Obermarkt stehen die Poller wieder. Damit ist die Zufahrt nun wieder eingeschränkt. Das Bauhofteam setzte die Absperrung. Die Polleranlage war vor dem Freiberger Christmarkt 2025 zeitweise abgebaut worden. Denn an ihrem Standort steht zum Weihnachtsmarkt das Tor mit stilisiertem Bergwerk...
