Freiberg schränkt Dauerparken an der Ehernen Schlange ein

So war das nicht gedacht: Der Parkplatz an der Ehernen Schlange in Freiberg wird teilweise auch als Dauerstellfläche genutzt. "Dort stehen Werbeanhänger und sogar eine mobile Sauna", sagt Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos). Um hier wieder Parkmöglichkeiten für Pendler und Kunden zu schaffen, habe die Stadtverwaltung jetzt eingegriffen: Für...