Freiberg: Shirin's macht das Eisangebot süßer

An der Ecke von Burg- und Akademiestraße in Freiberg ist eine neue Eisdiele eröffnet worden. "Freie Presse" hat sich umgehört, welche Eissorten in der Waffel in der Altstadt gefragt sind.

Mit dem Start seiner Eisdiele in der Freiberger Altstadt ist Dlowan Abdulrahman zufrieden. "Wir haben das Geschäft an der Burgstraße/Ecke Akademiestraße vor rund zwei Wochen aufgemacht und es läuft gut", erzählt der Inhaber. Er lebe seit 26 Jahren in Freiberg und habe hier 2006 den Orient Döner eröffnet - der Imbiss befindet sich nur wenige...