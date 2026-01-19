Freiberg: Teilweises Halteverbot an der Dr.-Külz-Straße

Eine Leserin aus dem Raum Freiberg hat sich an die „Freie Presse“ gewandt: An den Parkflächen an der Dr.-Külz-Straße, stadtauswärts hinter dem Tivoli stehen seit Kurzem Halteverbotsschilder.

Neue Halteverbotsschilder an der Dr.-Külz-Straße in Freiberg werfen Fragen auf: Eine Leserin berichtet, dass die Zwei-Stunden-Parkzone auf der linken Seite aufgehoben wurde – mit Folgen für Praxisbesucher und Anwohner. Die Rheumapatientin ist auf kurze Wege angewiesen. „Seit Jahren nutze ich dort diese kostenlosen Parkflächen mit... Neue Halteverbotsschilder an der Dr.-Külz-Straße in Freiberg werfen Fragen auf: Eine Leserin berichtet, dass die Zwei-Stunden-Parkzone auf der linken Seite aufgehoben wurde – mit Folgen für Praxisbesucher und Anwohner. Die Rheumapatientin ist auf kurze Wege angewiesen. „Seit Jahren nutze ich dort diese kostenlosen Parkflächen mit...