MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit der Bahn zum Wintersport nach Holzhau? Da ist schon die Fahrt ein Vergnügen.
Mit der Bahn zum Wintersport nach Holzhau? Da ist schon die Fahrt ein Vergnügen. Bild: Oliver Hach
Ein Zug der Freiberger Eisenbahn hält im Bahnhof Holzhau. Gerade bei Schnee nutzen viele Fahrgäste die Bahn als entspannte An- und Abreise ins Erzgebirge.
Ein Zug der Freiberger Eisenbahn hält im Bahnhof Holzhau. Gerade bei Schnee nutzen viele Fahrgäste die Bahn als entspannte An- und Abreise ins Erzgebirge. Bild: Oliver Hach
Bei winterlichem Wetter ist die Bahn für viele die entspannte Alternative zur Autofahrt ins Erzgebirge.
Bei winterlichem Wetter ist die Bahn für viele die entspannte Alternative zur Autofahrt ins Erzgebirge. Bild: Oliver Hach
Mit der Bahn zum Wintersport nach Holzhau? Da ist schon die Fahrt ein Vergnügen.
Mit der Bahn zum Wintersport nach Holzhau? Da ist schon die Fahrt ein Vergnügen. Bild: Oliver Hach
Ein Zug der Freiberger Eisenbahn hält im Bahnhof Holzhau. Gerade bei Schnee nutzen viele Fahrgäste die Bahn als entspannte An- und Abreise ins Erzgebirge.
Ein Zug der Freiberger Eisenbahn hält im Bahnhof Holzhau. Gerade bei Schnee nutzen viele Fahrgäste die Bahn als entspannte An- und Abreise ins Erzgebirge. Bild: Oliver Hach
Bei winterlichem Wetter ist die Bahn für viele die entspannte Alternative zur Autofahrt ins Erzgebirge.
Bei winterlichem Wetter ist die Bahn für viele die entspannte Alternative zur Autofahrt ins Erzgebirge. Bild: Oliver Hach
Freiberg
Freiberg: Traumfahrt mit der Bahn nach Holzhau
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verschneite Hänge am Fenster, Vorfreude im Abteil: Freiberger nutzen die Bahn als stressfreie Anreise ins Erzgebirge.

Mit Blick auf die verschneiten Hänge stimmen sich Wanderer und Skifahrer schon in der Bahn von Freiberg nach Holzhau auf einen Tag im Erzgebirge ein. Ohne Stau und Parkplatzsuche beginnt der Ausflug bereits unterwegs. „Die weiße Landschaft gleitet vorbei – wie ein schöner Traum“, so eine Mitreisende. Rund um den Jahreswechsel wurden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
28.11.2025
4 min.
Bus statt Bahn: Wer fährt trotz Ersatzverkehr mit der RB 83 zwischen Freiberg und Holzhau?
Die RB 83 ist aktuell in der einen Stunde ganz normal eine Bahn. In der anderen düst von Freiberg aus ein Bus durch das Erzgebirge.
Immer mal wieder fällt ein Zug der RB 83 aus. Dann verkehren Busse über hügelige Straßen durch das Erzgebirge. Statt Frust überwiegt jedoch die Dankbarkeit bei den Fahrgästen.
Johanna Klix
16:30 Uhr
3 min.
Fitnessclub zieht in ehemalige Müller-Drogerie in Limbach-Oberfrohna: „Der Umzug wird sehr sportlich“
Noch unter dem Dach der Turmpassage. Willi Kühn zieht bald mit seinem Studio um.
Der Sportclub freut sich über wachsende Mitgliederzahlen. Dafür braucht es neue Räume. Was sich ändert und welche besondere Neuerung Chef Willi Kühn ankündigt.
Jonas Patzwaldt
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
17:30 Uhr
2 min.
Winteridylle am Schwartenberg: Hündin Maya unterwegs in Neuhausen im Erzgebirge
Verschneite Wege bei Neuhausen: Der 789 Meter hohe Schwartenberg leuchtet im Sonnenuntergang – Wintermotiv mit Weitblick bis Freiberg.
Heike Hubricht
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
Mehr Artikel