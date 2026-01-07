Freiberg: Traumfahrt mit der Bahn nach Holzhau

Verschneite Hänge am Fenster, Vorfreude im Abteil: Freiberger nutzen die Bahn als stressfreie Anreise ins Erzgebirge.

Mit Blick auf die verschneiten Hänge stimmen sich Wanderer und Skifahrer schon in der Bahn von Freiberg nach Holzhau auf einen Tag im Erzgebirge ein. Ohne Stau und Parkplatzsuche beginnt der Ausflug bereits unterwegs. „Die weiße Landschaft gleitet vorbei – wie ein schöner Traum“, so eine Mitreisende. Rund um den Jahreswechsel wurden...