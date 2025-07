Freiberg trifft Freiberg: Big Bands geben Doppelkonzert im Schlosshof

Zum ersten Mal begegneten sich die beiden Freibergs musikalisch - bei einem Doppelkonzert der Freiberger Sommernächte.

Ein Doppelkonzert hat am Samstag die Besucher der Freiberger Sommernächte im Schlosshof begeistert. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Wood ’n’ Brass Big Band lud die TU Bergakademie Freiberg zu einem ganz besonderen Event ein, bei dem erstmals Freiberg am Neckar und Freiberg in Sachsen aufeinandertrafen, zumindest was Big Bands...