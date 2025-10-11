Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse

Freiberg
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Das beliebte XXL-Schachbrett in der Freiberger Korngasse ist Ziel von Vandalismus geworden. Wie Citymanagerin Nicole Schimpke auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilt, ist der Schaden bereits bekannt. Eine Anzeige bei der Polizei habe die Stadtverwaltung bislang nicht erstattet. „Die beschädigten Kübel werden nicht mehr ersetzt, da das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.