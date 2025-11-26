Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Start zur 12-Kilometer-Runde beim 31. Adventslauf in Freiberg 2024.
Start zur 12-Kilometer-Runde beim 31. Adventslauf in Freiberg 2024. Bild: Tim Fischer/Archiv
Start zur 12-Kilometer-Runde beim 31. Adventslauf in Freiberg 2024.
Start zur 12-Kilometer-Runde beim 31. Adventslauf in Freiberg 2024. Bild: Tim Fischer/Archiv
Freiberg
Freiberg: Verkehrshinweise zum Adventslauf
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund um den Freiberger Christmarkt und die historische Altstadt wird es am Samstag sportlich: Beim 32. Adventslauf werden über 1000 Läufer erwartet.

Die Läufer können Strecken von 400 Metern bis 12 Kilometer durch die festlich beleuchtete Innenstadt absolvieren. Start und Ziel ist der Obermarkt. Anmeldungen sind online nicht mehr möglich, jedoch in der Rülein-Halle ab 12 Uhr bis eine Stunde vor Start.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
12.11.2025
2 min.
Tannenduft und Buden: Freiberger Christmarkt nimmt Gestalt an
Die ersten Hütten rollen an – auf dem Freiberger Obermarkt wird es weihnachtlich. Der Christmarkt wächst Tag für Tag ein Stück weiter.
Heike Hubricht
08:36 Uhr
2 min.
FDP-Landeschef Meyer soll Spitzenkandidat werden vom 26.11.2025
 1 Bilder
FDP-Landeschef Christoph Meyer soll die Partei zurück ins Abgeordnetenhaus führen. (Archivbild)
Christoph Meyer will die Berliner FDP nach dem Wahl-Desaster 2023 zurück ins Landesparlament bringen. Der Politiker kennt das Abgeordnetenhaus bereits.
08:00 Uhr
3 min.
Glühwein und Sportspektakel: Freiberg erwartet Läuferansturm am ersten Adventswochenende
Auch in diesem Jahr erfolgt der Start aller Läufe auf dem Freiberger Obermarkt, Höhe Café Hartmann.
Der Freiberger Adventslauf durch die festlich geschmückte Altstadt feiert seine 32. Auflage und zieht so viele Läufer wie noch nie an. Auch ein prominenter Teilnehmer möchte mit seinem Sohn an den Start gehen.
Kai Dittrich
08:38 Uhr
1 min.
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.
Stefan Werth
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Mehr Artikel