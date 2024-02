Freiberg: Wallstraße am Freitag und Samstag gesperrt

Wegen Baumfällungen ist die Wallstraße vom Bebelplatz in Richtung Schlossplatz zwei Tage lang gesperrt. Dafür dient die Beethovenstraße als Umleitung. Die war lange gesperrt für den Bau eines unterirdischen Regenrückhaltebeckens.

Wegen Baumfällarbeiten ist am Freitag und Samstag in Freiberg die B 101/Wallstraße zwischen Bebelplatz und Petersstraße für den Verkehr gesperrt. Wer stadtauswärts in Richtung Leipziger Straße will, kann die Umleitung über die Beethovenstraße nehmen. Stadteinwärts ist die Wallstraße weiter befahrbar. Fußgänger nutzen die Fußwege...