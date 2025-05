Freiberg: Warum die beiden IC von Rostock/Berlin Verspätung hatten

Beide Intercitys von Rostock nach Chemnitz kamen am Montag zu spät in Freiberg an. Woran lag das?

Die beiden Intercitys von Rostock nach Chemnitz sind am Montagabend mit Verspätung in Freiberg angekommen. Darauf wies eine Leserin der „Freien Presse" hin. Woran lag es? Dazu teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) mit: „Unser Personal für den IC 2271 kam verspätet von einer vorherigen Fahrt zum Zug, und so konnte dieser erst...