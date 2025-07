Freiberg: Wegfall des grünen Pfeils an Kreuzung Roter Weg/B 173 sorgt für Diskussionen

Seit dem Abbau des grünen Pfeils müssen Fahrer bei Rot an der Kreuzung Roter Weg/Schillerstraße in Freiberg zwingend halten. Der Schritt soll die Sicherheit erhöhen. Doch es gibt längere Wartezeiten.

Die geänderte Verkehrsführung an der Kreuzung Roter Weg/Schillerstraße (B 173) in Freiberg sorgt für Diskussionen. Der bisher dort montierte grüne Blechpfeil, der das Rechtsabbiegen bei roter Ampel erlaubte, wurde am Freitag entfernt. Jetzt gilt: Wer vom Roten Weg/Busbahnhof in die B 173 abbiegen möchte, muss bei Rot stehend bleiben.