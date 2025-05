Freiberg: Wer gibt Polly ein neues Zuhause?

Im März 2025 kam die Hündin in Freiberg in Obhut. Ihr vorheriger Besitzer hatte sie vernachlässigt. Trotzdem hat Polly den Glauben an die Menschen nicht verloren.

Hündin Polly sucht ein neues Zuhause. „Sie ist sehr anhänglich und liebt die Menschen – obwohl sie schlechte Erfahrungen gemacht hat“, sagt Manuela Krumpein. Sie ist die Teamleiterin von Tiergerecht, einer Gruppe im Verein Freiberg zeigt Herz. Hündin Polly sucht ein neues Zuhause. „Sie ist sehr anhänglich und liebt die Menschen – obwohl sie schlechte Erfahrungen gemacht hat“, sagt Manuela Krumpein. Sie ist die Teamleiterin von Tiergerecht, einer Gruppe im Verein Freiberg zeigt Herz.