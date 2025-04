Freiberg: Zwei Unfälle, zwei Verletzte

Zu zwei Unfällen wurde die Polizei am Mittwochabend in Freiberg gerufen. Eine Autofahrerin und ein Radfahrer wurden verletzt.

Freiberg.

Zu zwei Unfällen musste die Polizei am Mittwochabend in Freiberg ausrücken. Kurz nach 19 Uhr waren an der Einmündung Frauensteiner-/Peter-Schmohl-Straße zwei Autos sowie ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Offenbar war ein Vorfahrtsfehler Ursache für die Kollision, so die Polizei. Der 30-jährige Radfahrer und eine 27-jährige VW-Fahrerin seien leicht verletzt worden, die Fahrerin (26) eines Hyundais blieb demnach unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5000 Euro. Bereits kurz vor 18 Uhr waren beim Spurwechsel auf der B 173 (Schillerstraße) ein Renault (Fahrer: 82) mit dem Anhänger eines VW (Fahrer: 59) kollidiert. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (fp)