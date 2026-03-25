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Am Freiberger Brauhaus ist ein weiteres Trebersilo aufgestellt worden.
Am Freiberger Brauhaus ist ein weiteres Trebersilo aufgestellt worden. Foto: Freiberger Brauhaus
Am Freiberger Brauhaus ist ein weiteres Trebersilo aufgestellt worden.
Am Freiberger Brauhaus ist ein weiteres Trebersilo aufgestellt worden. Foto: Freiberger Brauhaus
Freiberg
Freiberger Brauhaus stellt weiteres Trebersilo auf
Redakteur
Von Steffen Jankowski
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Die Braurückstände werden als Futtermittel verwendet.

Das Freiberger Brauhaus hat ein weiteres Trebersilo angeschafft. „Beim Brauen entsteht mit dem Treber ein wertvoller Nebenstoff, der vor allem in der Landwirtschaft als Futtermittel genutzt wird“, erläutert Pressesprecherin Andrea Berndt. Der 110-Kubikmeter-Behälter hilft laut Betriebsleiter Jan Stirl, „unabhängiger von festen Abholzeiten...
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