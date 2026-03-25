Freiberger Brauhaus stellt weiteres Trebersilo auf

Die Braurückstände werden als Futtermittel verwendet.

Das Freiberger Brauhaus hat ein weiteres Trebersilo angeschafft. „Beim Brauen entsteht mit dem Treber ein wertvoller Nebenstoff, der vor allem in der Landwirtschaft als Futtermittel genutzt wird“, erläutert Pressesprecherin Andrea Berndt. Der 110-Kubikmeter-Behälter hilft laut Betriebsleiter Jan Stirl, „unabhängiger von festen Abholzeiten...