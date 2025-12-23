MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Freiberger Bürgerbüro befindet sich im Bürgerhaus Obermarkt 21.
Das Freiberger Bürgerbüro befindet sich im Bürgerhaus Obermarkt 21. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Das Freiberger Bürgerbüro befindet sich im Bürgerhaus Obermarkt 21.
Das Freiberger Bürgerbüro befindet sich im Bürgerhaus Obermarkt 21. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Freiberg
Freiberger Bürgerbüro bietet ab sofort elektronische Wohnsitzanmeldung an
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiberg setzt auf digitale Verwaltung: Rund um die Uhr können Bürger ihren Wohnsitz ummelden. Welche weiteren digitalen Angebote gibt es?

Beim Freiberger Bürgerbüro kann der Wohnsitz ab sofort elektronisch an- oder umgemeldet werden. „Damit kann ein weiteres Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern komplett online von zu Hause aus erledigt werden, rund um die Uhr und ohne Termin im Amt“, heißt es aus dem Rathaus der Silberstadt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
03.12.2025
1 min.
Ummelden per Mausklick – schon 74 Kommunen dabei
Sich online umzumelden, das ist schon in einigen Kommunen Sachsens möglich. (Symbolbild)
In etlichen Städten und Gemeinden können Bürger ihren Wohnsitzwechsel auch ohne Behördengang melden. Wo das Angebot bald auch gelten soll.
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
11.11.2025
2 min.
Annaberg: Wohnsitz lässt sich nun auch digital anmelden
Neue digitale Möglichkeiten sollen dabei helfen, den Bürgern den Gang ins Annaberger Rathaus häufiger zu ersparen.
Digitalere Wege sollen den Bürgern den Gang zu Behörden und Ämtern zunehmend zu ersparen. Nun gibt es ein weiteres Angebot, am heimischen Computer seine Anliegen abzuarbeiten.
Uwe Rechtenbach
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
Mehr Artikel