Freiberger Bürgerbüro bietet ab sofort elektronische Wohnsitzanmeldung an

Freiberg setzt auf digitale Verwaltung: Rund um die Uhr können Bürger ihren Wohnsitz ummelden. Welche weiteren digitalen Angebote gibt es?

Beim Freiberger Bürgerbüro kann der Wohnsitz ab sofort elektronisch an- oder umgemeldet werden. „Damit kann ein weiteres Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern komplett online von zu Hause aus erledigt werden, rund um die Uhr und ohne Termin im Amt“, heißt es aus dem Rathaus der Silberstadt.