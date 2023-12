Freiberger Christmarkt wird abgebaut

Bis auf wenige Buden sind die Stände vom Obermarkt der Silberstadt verschwunden. Auch die Pyramide bleibt vorerst – doch die hat offenbar ein Problem.

Auf dem Obermarkt in Freiberg ist am Mittwoch der Abbau der Verkaufsstände vom Christmarkt fortgesetzt worden. Die Buden werden zum großen Teil in einer Lagerhalle im Münzbachtal untergebracht. Zu den Baulichkeiten, die vorerst auf dem Platz vor dem Freiberger Rathaus verbleiben, gehören die Bergmannsbaude und die Pyramide. Letztere war am...