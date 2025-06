Freiberger Dealer vor Gericht: So professionell lief der Online-Drogenhandel „Tina‘s Ice Laden“

Ein Amphetamin-Kühlschrank, eine Kundendatenbank und ein Boden voller Drogenstaub: „Tina‘s Ice Laden“ hatte System - bis die Polizei den Handel in Freiberg aushebelte. Ein Ermittler berichtet.

Wie vertickt man Drogen im Wert von rund 500.000 Euro? Soviel Geld soll Axel F.* aus Freiberg mit illegalem Drogenhandel unter anderem über den Telegramkanal „Tinas’s Ice Laden“ mindestens eingenommen haben. Deshalb sitzt er seit einem dreiviertel Jahr in Untersuchungshaft und nun in Bamberg vor Gericht. Am zweiten Verhandlungstag...