Freiberger Dom: Bachs Johannespassion mit jüdischen Arientexten

Freiberg
Im Freiberger Dom wird am 28. März die Johannespassion von Johann Sebastian Bach mit neu verfassten Arientexten jüdischer Autorinnen und Autoren aufgeführt.
Im Freiberger Dom erklingt am Sonnabend, 28. März, 17 Uhr Johann Sebastian Bachs Johannespassion in einer besonderen Fassung. Wie der Kirchgemeindebund mitteilte, nutzt Domkantor Albrecht Koch im Themenjahr „Tacheles – Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen“ eine neue Textfassung des Künstlerkollektivs ha‘atelier. Jüdische Autorinnen und...
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