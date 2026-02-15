MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Franziska Schwehm ist Sozialpädagogin bei der Stadt Freiberg. Das Foto zeigt sie am Weltkindertag 2025.
Franziska Schwehm ist Sozialpädagogin bei der Stadt Freiberg. Das Foto zeigt sie am Weltkindertag 2025. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Die Kerzen in Form zu bringen, gelingt am besten mit einem Skalpell.
Die Kerzen in Form zu bringen, gelingt am besten mit einem Skalpell. Bild: Tim Fischer
Mia Rothe (15) präsentiert ihre selbst gestaltete Kerze.
Mia Rothe (15) präsentiert ihre selbst gestaltete Kerze. Bild: Tim Fischer
Franziska Schwehm ist Sozialpädagogin bei der Stadt Freiberg. Das Foto zeigt sie am Weltkindertag 2025.
Franziska Schwehm ist Sozialpädagogin bei der Stadt Freiberg. Das Foto zeigt sie am Weltkindertag 2025. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Die Kerzen in Form zu bringen, gelingt am besten mit einem Skalpell.
Die Kerzen in Form zu bringen, gelingt am besten mit einem Skalpell. Bild: Tim Fischer
Mia Rothe (15) präsentiert ihre selbst gestaltete Kerze.
Mia Rothe (15) präsentiert ihre selbst gestaltete Kerze. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Freiberger Ferienspiel-Macherin: „Kinder erleben bei uns Gemeinschaft“
Redakteur
Von Tim Fischer, Ellis Kupfer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiberg. Im Freiberger Pi-Haus geht es derzeit in den Winterferien sehr bewegt zu. Bis Samstag, 21. Februar, können Kinder und Jugendliche dort spielen, Sport machen und kreativ werden. Was das länger ausgebuchte Angebot besonders macht, erklärt Franziska Schwehm.

Freie Presse: Ferien und Pi-Haus – das scheint eine gute Kombination zu sein. Wie entsteht am Ende das Programm?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
16:30 Uhr
1 min.
Kerzenkunst im Pi-Haus Freiberg: Kreativität bei jedem Wetter
Kevin Rehnert beim Kerzengestalten im Pi-Haus Freiberg.
Im Freiberger Pi-Haus bestimmen Kinder selbst, wie sie ihre Ferien verbringen – Kerzengestalten inklusive.
Tim Fischer
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
15:00 Uhr
1 min.
Zehntklässler schnuppern an der Bergakademie in Freiberg Uniluft
Die Freiberger TU wirbt mit einer Werkstoffwoche bei der Schüleruni um künftige Studenten.
Tim Fischer
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel