Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Haupteingang des Kreiskrankenhauses Freiberg müssen Gäste derzeit den Nebeneingang nutzen.
Am Haupteingang des Kreiskrankenhauses Freiberg müssen Gäste derzeit den Nebeneingang nutzen. Bild: Mildner
Am Haupteingang des Kreiskrankenhauses Freiberg müssen Gäste derzeit den Nebeneingang nutzen.
Am Haupteingang des Kreiskrankenhauses Freiberg müssen Gäste derzeit den Nebeneingang nutzen. Bild: Mildner
Freiberg
Freiberger Krankenhaus: Warum die Drehtür wieder streikt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Haupteingang des Kreiskrankenhauses Freiberg müssen Patienten, Besucher und Beschäftigte derzeit den Nebeneingang nutzen. Warum?

Zum wiederholten Mal ist die Drehtür am Haupteingang des Kreiskrankenhauses Freiberg außer Betrieb. Sowohl Patienten, Besucher als auch Beschäftigte müssen derzeit auf den Nebeneingang ausweichen. Ein Schild am Gebäude weist darauf hin. Bereits im Dezember 2024 kam es zu einer ähnlichen Störung der Tür.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.06.2025
4 min.
Der Wettlauf gegen den Muskelabbau: Wie das Kreiskrankenhaus Freiberg ältere Menschen effizienter versorgen will
Kreiskrankenhaus Freiberg: Die Oberärzte Basel Maksoud und Sven Kaufer wollen Patienten stärker ganzheitlich versorgen.
Rund 15.000 Patienten werden pro Jahr in Freiberg stationär behandelt. Zwei neue Oberärzte wollen eine neue Station für Patienten mit komplexen Erkrankungen schaffen. Das braucht allerdings Manpower.
Cornelia Schönberg
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
11.08.2025
4 min.
Trotz Geburtenknick in Mittelsachsen: „Wollen die Geburtsklinik im Einzugsgebiet sein“
Auf der Wochenbettstation des Kreiskrankenhauses Freiberg bereitet Schwester Melissa ein Neugeborenes auf eine Untersuchung vor.
Immer weniger Mittelsachsen kommen zur Welt. Doch die Kliniken in Freiberg und Mittweida setzen weiter auf ihr Angebot, bauen es teils sogar aus. Wohnortnähe und individuelle Versorgung sind Trumpf.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel