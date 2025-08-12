Freiberger Krankenhaus: Warum die Drehtür wieder streikt

Freiberg
Am Haupteingang des Kreiskrankenhauses Freiberg müssen Patienten, Besucher und Beschäftigte derzeit den Nebeneingang nutzen. Warum?
Zum wiederholten Mal ist die Drehtür am Haupteingang des Kreiskrankenhauses Freiberg außer Betrieb. Sowohl Patienten, Besucher als auch Beschäftigte müssen derzeit auf den Nebeneingang ausweichen. Ein Schild am Gebäude weist darauf hin. Bereits im Dezember 2024 kam es zu einer ähnlichen Störung der Tür.
