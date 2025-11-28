Freiberger Kronkorken-Aktion reicht bis ins tiefste Erzgebirge: Auch Kinder sammeln fleißig mit

Freiberg
Als Milda ihren Mitschülern von der Sammel-Aktion erzählte, ahnte niemand, dass die Aktion auch im Osterzgebirge eine solche Resonanz erzeugt.
Die Freiberger Kronkorken-Sammelaktion zieht mittlerweile Kreise bis ins tiefste Erzgebirge: Als die Viertklässlerin Milda aus Hartmannsdorf-Reichenau davon hörte, dass Kronkorken für einen guten Zweck gesammelt werden, erzählte sie ihren Mitschülern in der Grundschule Hermsdorf davon. Die wiederum erzählten es zu Hause und schon wurden im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.