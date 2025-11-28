Freiberger Kronkorken-Aktion reicht bis ins tiefste Erzgebirge: Auch Kinder sammeln fleißig mit

Als Milda ihren Mitschülern von der Sammel-Aktion erzählte, ahnte niemand, dass die Aktion auch im Osterzgebirge eine solche Resonanz erzeugt.

Die Freiberger Kronkorken-Sammelaktion zieht mittlerweile Kreise bis ins tiefste Erzgebirge: Als die Viertklässlerin Milda aus Hartmannsdorf-Reichenau davon hörte, dass Kronkorken für einen guten Zweck gesammelt werden, erzählte sie ihren Mitschülern in der Grundschule Hermsdorf davon. Die wiederum erzählten es zu Hause und schon wurden im...