Mitglieder des Zuger Jugendclubs schaufeln Kronkorken vom Anhänger in den Container. Bild: Marcel Schlenkrich
Mitglieder des Zuger Jugendclubs schaufeln Kronkorken vom Anhänger in den Container. Bild: Marcel Schlenkrich
Mitglieder des Zuger Jugendclubs schaufeln Kronkorken vom Anhänger in den Container.
Mitglieder des Zuger Jugendclubs schaufeln Kronkorken vom Anhänger in den Container. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Freiberger Kronkorken-Sammelaktion: Jugendclub bringt 140 Kilo vorbei
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis Dezember sollte eine Tonne Blechkappen zusammenkommen, um mit dem Erlös Gutes zu bewirken. Doch es kommt anders ...

500.000 Kronkorken á zwei Gramm: Das war das Ziel, das sich der Freiberger Fotograf Marcel Schlenkrich und Schrottplatzchef Felix Grunewald für Dezember gesetzt hatten. Eine Tonne gesammelte Kronkorken sollen verkauft und der Erlös an die Kinderstation des Freiberger Kreiskrankenhauses sowie das Frauenschutzhaus Freiberg gespendet werden.
