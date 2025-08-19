Freiberger Kronkorken-Sammelaktion: Jugendclub bringt 140 Kilo vorbei

Freiberg
Bis Dezember sollte eine Tonne Blechkappen zusammenkommen, um mit dem Erlös Gutes zu bewirken. Doch es kommt anders ...
500.000 Kronkorken á zwei Gramm: Das war das Ziel, das sich der Freiberger Fotograf Marcel Schlenkrich und Schrottplatzchef Felix Grunewald für Dezember gesetzt hatten. Eine Tonne gesammelte Kronkorken sollen verkauft und der Erlös an die Kinderstation des Freiberger Kreiskrankenhauses sowie das Frauenschutzhaus Freiberg gespendet werden.
