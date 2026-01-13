Freiberger mit Herz schenken Waisen-Kindern in Indien Hoffnung

Andrea Straßburger zieht es in die Ferne. Ihre Reise führt sie 8000 Kilometer weit nach Indien – an einen Ort, an dem ein besonderes Versprechen eingelöst wird.

Während der Winter Deutschland im Griff hat, hat Andrea Straßburger den Wintermantel gegen die Sonne Südindiens getauscht. Doch die 59-Jährige ist nicht für einen Strandurlaub fast zehn Stunden nach Asien geflogen. Die Mitarbeiterin der Patientenaufnahme im Kreiskrankenhaus Freiberg ist auf einer ganz besonderen Mission: Sie will helfen.