Regionale Nachrichten und News
Viele Besucher prägen die Tage des offenen Denkmals im Pressehaus Freiberg.
Viele Besucher prägen die Tage des offenen Denkmals im Pressehaus Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Freiberger Pressehaus: Einblicke in die fast 800-jährige Baugeschichte
Redakteur
Von Astrid Ring
Das Pressehaus am Freiberger Obermarkt bietet zum Tag des offenen Denkmals einen Blick in die Historie. Liebevoll restaurierte Räume, in denen heute Journalisten arbeiten, laden zur Entdeckung ein.

Wenn sich die Türen des Pressehauses von „Freie Presse“ und „Blick“ zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals öffnen, erwartet die Besucher beim Rundgang eine Geschichtsstunde der besonderen Art. Die Historie der drei Freiberger Bürgerhäuser reicht bis in die Zeit der Stadtentstehung im ausgehenden 12. Jahrhundert zurück.
