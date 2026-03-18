Freiberger schalten Wochenmarkt wieder auf Frühling um: Was jetzt wieder im Sortiment ist

Passend zur Witterung kehren immer mehr Händler nach dem Winter zurück: Auf dem Obermarkt ist donnerstags wieder großer Bahnhof.

Freibergs große Wochenmärkte auf dem Obermarkt und im Park der Generationen öffnen donnerstags jetzt wieder in voller Frühling-Sommer-Stärke. Laut Rathaus-Angaben gibt es nach den Wintermonaten wieder das volle Sortiment an frischen und regionalen Lebensmitteln, Bio-Produkten aus eigener Herstellung, Käse, Obst und Gemüse bis hin zu...