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Der Freiberger Wochenmarkt (Archivfoto) hat seit wenigen Tagen wieder seine gewohnte Größe.
Der Freiberger Wochenmarkt (Archivfoto) hat seit wenigen Tagen wieder seine gewohnte Größe. Foto: S. Jankowski
Der Freiberger Wochenmarkt (Archivfoto) hat seit wenigen Tagen wieder seine gewohnte Größe.
Der Freiberger Wochenmarkt (Archivfoto) hat seit wenigen Tagen wieder seine gewohnte Größe. Foto: S. Jankowski
Freiberg
Freiberger schalten Wochenmarkt wieder auf Frühling um: Was jetzt wieder im Sortiment ist
Redakteur
Von Grit Baldauf
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Passend zur Witterung kehren immer mehr Händler nach dem Winter zurück: Auf dem Obermarkt ist donnerstags wieder großer Bahnhof.

Freibergs große Wochenmärkte auf dem Obermarkt und im Park der Generationen öffnen donnerstags jetzt wieder in voller Frühling-Sommer-Stärke. Laut Rathaus-Angaben gibt es nach den Wintermonaten wieder das volle Sortiment an frischen und regionalen Lebensmitteln, Bio-Produkten aus eigener Herstellung, Käse, Obst und Gemüse bis hin zu...
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