Freiberger schalten Wochenmarkt wieder auf Frühling um: Was jetzt wieder im Sortiment ist

Freiberg
Passend zur Witterung kehren immer mehr Händler nach dem Winter zurück: Auf dem Obermarkt ist donnerstags wieder großer Bahnhof.
Freibergs große Wochenmärkte auf dem Obermarkt und im Park der Generationen öffnen donnerstags jetzt wieder in voller Frühling-Sommer-Stärke. Laut Rathaus-Angaben gibt es nach den Wintermonaten wieder das volle Sortiment an frischen und regionalen Lebensmitteln, Bio-Produkten aus eigener Herstellung, Käse, Obst und Gemüse bis hin zu...
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