Freiberger spenden: Aus kleinen Kappen wird große Hilfe

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kronkorken für einen guten Zweck haben Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich aus Freiberg gesammelt.
Kronkorken für einen guten Zweck haben Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich aus Freiberg gesammelt. Bild: Marcel Schlenkrich
Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald übergaben einen Scheck über 753 Euro an Kerstin Schoß vom Frauenschutzhaus Freiberg.
Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald übergaben einen Scheck über 753 Euro an Kerstin Schoß vom Frauenschutzhaus Freiberg. Bild: Heike Hubricht
Chefarzt Dr. Ulrich Zügge freute sich sehr über den Scheck für die Kinderstation des Freiberger Krankenhauses, den ihm Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald überreichten.
Chefarzt Dr. Ulrich Zügge freute sich sehr über den Scheck für die Kinderstation des Freiberger Krankenhauses, den ihm Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald überreichten. Bild: Heike Hubricht
50 „Glücksbringer“ spendierte Ute Fischer aus Wittgendorf in Thüringen.
50 „Glücksbringer“ spendierte Ute Fischer aus Wittgendorf in Thüringen. Bild: Heike Hubricht
Kronkorken für einen guten Zweck haben Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich aus Freiberg gesammelt.
Kronkorken für einen guten Zweck haben Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich aus Freiberg gesammelt. Bild: Marcel Schlenkrich
Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald übergaben einen Scheck über 753 Euro an Kerstin Schoß vom Frauenschutzhaus Freiberg.
Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald übergaben einen Scheck über 753 Euro an Kerstin Schoß vom Frauenschutzhaus Freiberg. Bild: Heike Hubricht
Chefarzt Dr. Ulrich Zügge freute sich sehr über den Scheck für die Kinderstation des Freiberger Krankenhauses, den ihm Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald überreichten.
Chefarzt Dr. Ulrich Zügge freute sich sehr über den Scheck für die Kinderstation des Freiberger Krankenhauses, den ihm Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald überreichten. Bild: Heike Hubricht
50 „Glücksbringer“ spendierte Ute Fischer aus Wittgendorf in Thüringen.
50 „Glücksbringer“ spendierte Ute Fischer aus Wittgendorf in Thüringen. Bild: Heike Hubricht
Freiberg
Freiberger spenden: Aus kleinen Kappen wird große Hilfe
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Monatelang wurde gesammelt, nun steht fest, wofür sich der Einsatz gelohnt hat. Eine ungewöhnliche Aktion mit Kronkorken hat in Freiberg konkrete Hilfe für zwei Einrichtungen ermöglicht.

Manchmal steckt Hilfe in den kleinsten Dingen. In Freiberg ist aus Kronkorken, die sonst achtlos weggeworfen würden, ein Weihnachtsgeschenk für zwei Einrichtungen geworden, die oft am Limit arbeiten. Eine Spendenaktion dieser Art hat es in Freiberg noch nie zuvor gegeben. Am Donnerstag haben die Initiatoren Marcel Schlenkrich und Felix Grunewald...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
11.12.2025
4 min.
So rieseln 2,89 Millionen Kronkorken in einen Riesen-Container - mit Video
 9 Bilder
Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich sind die Initiatoren der Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg.
5780 Kilo Kronkorken sind in sieben Monaten gesammelt worden. Vom Erlös sollen Wünsche im Krankenhaus und im Frauenschutzhaus erfüllt werden. Video und Fotos der Aktion - und wie es weitergeht
Cornelia Schönberg
09.12.2025
2 min.
2,89 Millionen Kronkorken: Freibergs größter Rekord 2025
 5 Bilder
Sieben Monate lang wurden auf dem Schrottplatz in Freiberg Kronkorken gesammelt. Am Mittwochnachmittag wurde der Schatz auf die Waage gehoben.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel