Freiberger spenden: Aus kleinen Kappen wird große Hilfe

Monatelang wurde gesammelt, nun steht fest, wofür sich der Einsatz gelohnt hat. Eine ungewöhnliche Aktion mit Kronkorken hat in Freiberg konkrete Hilfe für zwei Einrichtungen ermöglicht.

Manchmal steckt Hilfe in den kleinsten Dingen. In Freiberg ist aus Kronkorken, die sonst achtlos weggeworfen würden, ein Weihnachtsgeschenk für zwei Einrichtungen geworden, die oft am Limit arbeiten. Eine Spendenaktion dieser Art hat es in Freiberg noch nie zuvor gegeben. Am Donnerstag haben die Initiatoren Marcel Schlenkrich und Felix Grunewald...