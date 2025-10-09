Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stehen im Mittelpunkt des Freiberger Haushalts: Die Stadtbibliothek, die Gewerbegebiete, das Bahnhofsgebäude und die Neue Mitte im Stadtteil Zug.
Stehen im Mittelpunkt des Freiberger Haushalts: Die Stadtbibliothek, die Gewerbegebiete, das Bahnhofsgebäude und die Neue Mitte im Stadtteil Zug. Bild: Wieland Josch
Stehen im Mittelpunkt des Freiberger Haushalts: Die Stadtbibliothek, die Gewerbegebiete, das Bahnhofsgebäude und die Neue Mitte im Stadtteil Zug.
Stehen im Mittelpunkt des Freiberger Haushalts: Die Stadtbibliothek, die Gewerbegebiete, das Bahnhofsgebäude und die Neue Mitte im Stadtteil Zug. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Freiberger Stadtkasse: Sind die fetten Jahre vorbei?
Von Grit Baldauf, Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ende 2026 droht das große Loch: Freibergs Ersparnisse sind dann nahezu aufgebraucht. Längst gibt es eine Debatte um Großprojekte und soziale Infrastruktur. Sechs Punkte zeigen die Lage auf.

Der Freiberger Doppelhaushalt 2025/26 steht. Weitere Straßen sollen saniert, die Planung des Welterbebesucherzentrums und der Bahnhofsumbau vorangetrieben werden. Die Stadt bleibt trotz Investitionen schuldenfrei, doch sie zehrt vom Ersparten. Die Herausforderungen:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.09.2025
2 min.
„Es wäre fatal“: Stadtrat fordert ein Bekenntnis zur Ortsumgehung Freiberg
In Freiberg kreuzen sich zwei Bundesstraßen. Eine Ortsumgehung könnte Entlastung schaffen.
Es sollte lediglich die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes beschlossen werden. Doch den Freiberger Stadträten fehlte ein wesentlicher Punkt in dem Papier.
Wieland Josch
16.09.2025
3 min.
Pro und Contra Integration: Freibergs Stadtrat ringt um Konzepte und Planstellen
Margaret Triebler ist Freibergs Integrationskoordinatorin.
Die Zukunft der Freiberger Integrationskoordinatorin steht auf der Kippe. Langfristig fehlt die Finanzierung. In seltener Einmütigkeit stellten CDU und SPD nun einen Antrag im Stadtrat.
Wieland Josch
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel