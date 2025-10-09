Freiberger Stadtkasse: Sind die fetten Jahre vorbei?

Freiberg
Ende 2026 droht das große Loch: Freibergs Ersparnisse sind dann nahezu aufgebraucht. Längst gibt es eine Debatte um Großprojekte und soziale Infrastruktur. Sechs Punkte zeigen die Lage auf.
Der Freiberger Doppelhaushalt 2025/26 steht. Weitere Straßen sollen saniert, die Planung des Welterbebesucherzentrums und der Bahnhofsumbau vorangetrieben werden. Die Stadt bleibt trotz Investitionen schuldenfrei, doch sie zehrt vom Ersparten. Die Herausforderungen:
