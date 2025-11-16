Freiberger Student bei TV-Show „Die Höhle der Löwen“: Die Gründerstory von Bruno Stein

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
TU BAF Hörsaal. Hier hielt Bruno Stein einen Vortrag. Im Bild von links Andre Uhlmann, Bruno Stein und Marika Hoyer.
TU BAF Hörsaal. Hier hielt Bruno Stein einen Vortrag. Im Bild von links Andre Uhlmann, Bruno Stein und Marika Hoyer. Bild: Eckardt Mildner
„Coby’s“ Kaffee-Extrakt ist eines der Start-ups von Bruno Stein. In einer Flasche ist Extrakt für 30 Kaffees enthalten. Damit war er mit seinem Freund Martin Emmrich bei der Sendung „Die Höhle der Löwen“. Mittlerweile hat er seine Anteile an seinen Freund übertragen.
„Coby’s“ Kaffee-Extrakt ist eines der Start-ups von Bruno Stein. In einer Flasche ist Extrakt für 30 Kaffees enthalten. Damit war er mit seinem Freund Martin Emmrich bei der Sendung „Die Höhle der Löwen“. Mittlerweile hat er seine Anteile an seinen Freund übertragen. Bild: Eckardt Mildner
Verschiedene Rezepte für Kaffeespezialitäten kann man sich auf dem Instagram-Account „Yourcoffeedude“ von Bruno Stein anschauen.
Verschiedene Rezepte für Kaffeespezialitäten kann man sich auf dem Instagram-Account „Yourcoffeedude“ von Bruno Stein anschauen. Bild: Screenshot: Instagram/Yourcoffeedude/Freie Presse
TU BAF Hörsaal. Hier hielt Bruno Stein einen Vortrag. Im Bild von links Andre Uhlmann, Bruno Stein und Marika Hoyer.
TU BAF Hörsaal. Hier hielt Bruno Stein einen Vortrag. Im Bild von links Andre Uhlmann, Bruno Stein und Marika Hoyer. Bild: Eckardt Mildner
„Coby’s“ Kaffee-Extrakt ist eines der Start-ups von Bruno Stein. In einer Flasche ist Extrakt für 30 Kaffees enthalten. Damit war er mit seinem Freund Martin Emmrich bei der Sendung „Die Höhle der Löwen“. Mittlerweile hat er seine Anteile an seinen Freund übertragen.
„Coby’s“ Kaffee-Extrakt ist eines der Start-ups von Bruno Stein. In einer Flasche ist Extrakt für 30 Kaffees enthalten. Damit war er mit seinem Freund Martin Emmrich bei der Sendung „Die Höhle der Löwen“. Mittlerweile hat er seine Anteile an seinen Freund übertragen. Bild: Eckardt Mildner
Verschiedene Rezepte für Kaffeespezialitäten kann man sich auf dem Instagram-Account „Yourcoffeedude“ von Bruno Stein anschauen.
Verschiedene Rezepte für Kaffeespezialitäten kann man sich auf dem Instagram-Account „Yourcoffeedude“ von Bruno Stein anschauen. Bild: Screenshot: Instagram/Yourcoffeedude/Freie Presse
Freiberg
Freiberger Student bei TV-Show „Die Höhle der Löwen“: Die Gründerstory von Bruno Stein
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit nur 19 Jahren meldete Bruno Stein sein erstes Start-up „Yourcoffeedude“ an. Heute hat er über 1,2 Millionen Follower. Auch sein zweites Start-up „Coby’s“ liebte er, hat es nach der Show aber verkauft.

„Ich glaube, ich wäre echt gern selbstständig“ - Mit dieser Vision schrieb sich Bruno Stein für BWL an der TU Bergakademie in Freiberg ein. Da war er gerade 18 und hatte sein Abi. „Es war immer mein inneres Verlangen, mich zu beweisen“, erzählt er heute, fünf Jahre und zwei Start-ups später. Wer ist der Mann und worin besteht sein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
3 min.
Ermittler rätseln über Istanbul-Fall - Vater in Klinik
Das Hotel in dem die Familie übernachtete, wurde versiegelt.
Streetfood, Bäcker, Hotel? Nach dem Tod einer deutschen Frau und ihrer beiden Kinder in Istanbul verfolgt die Polizei mehrere Spuren. Was steckt hinter den mysteriösen Todesfällen?
19:51 Uhr
2 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Von Wohlbach aus wurde der Rettungseinsatz koordiniert.
Am Abend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
28.10.2025
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star - jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
17.11.2025
2 min.
Was hilft, wenn mich das Aussehen einer Narbe belastet?
Es geht nicht nur ums Aussehen: Narben, die unschön verheilen, sind manchmal auch ein medizinisches Problem.
Ob im Gesicht oder auf der Hand: Wer mit auffälligen Narben durchs Leben geht, hat das Gefühl, dass alle dorthin schauen - das kann belasten. Was dann hilft.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
Mehr Artikel