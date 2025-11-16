Freiberger Student bei TV-Show „Die Höhle der Löwen“: Die Gründerstory von Bruno Stein

Mit nur 19 Jahren meldete Bruno Stein sein erstes Start-up „Yourcoffeedude“ an. Heute hat er über 1,2 Millionen Follower. Auch sein zweites Start-up „Coby’s“ liebte er, hat es nach der Show aber verkauft.

„Ich glaube, ich wäre echt gern selbstständig“ - Mit dieser Vision schrieb sich Bruno Stein für BWL an der TU Bergakademie in Freiberg ein. Da war er gerade 18 und hatte sein Abi. „Es war immer mein inneres Verlangen, mich zu beweisen“, erzählt er heute, fünf Jahre und zwei Start-ups später. Wer ist der Mann und worin besteht sein...