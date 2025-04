Freiberger Theater bietet Ostern Operette, Musical und Komödie

Zu drei großen Veranstaltung wird am Karfreitag, Samstag und Ostersonntag eingeladen.

Freiberg.

Zu drei großen Vorstellungen lädt das Freiberger Theater rund ums Osterfest ein. Am Karfreitag, 18. April, um 19.30 Uhr gibt es auf der Freiberger Bühne zum vorletzten Mal das bewegende Musical „Dr. Schiwago“. Am Ostersonntag, 20. April. 19.30 Uhr heißt es in der gleichnamigen Komödie wieder „Nein zum Geld“. Und am Samstag, 19. April, um 19.30 Uhr verabschiedet sich die Johann Strauss und Leo Fall gewidmete Operettengala „War‘s wohl ein Traum“ (Foto) vom Spielplan. Bereits am Dienstag, 15. April öffnet das BiB-Foyer zum Kneipenquiz. In der neuen Reihe „Open BiB-Foyer“ geht es bei einem kühlen Getränk um die heiße Frage „Kennst du Europa?“. Und der „Lyriksalon“ behauptet am gleichen Tag, um 20 Uhr „Es gibt eine andere Welt“: Eine poetische Reise durch die vielfältigen Stimmen junger und aufstrebender Lyrikerinnen und Lyriker der Region. Präsentiert werden frische, experimentelle Gedichte, die den Puls ihrer Generation widerspiegeln und neue Perspektiven auf die aktuelle Lyrikszene eröffnen, heißt es in der Vorankündigung. (fp)