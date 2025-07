Freiberger U-Bahn-Projekt könnte Spiel bereichern

Der Lions-Club sucht Vorschläge für seine Freiberg-Edition des Klassikers „Mensch ärgere dich nicht“.

Das Kunstprojekt „U-Bahn-Baustelle“ hat in Freiberg für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Der Übersee-Container mit dem markanten U, der inzwischen an mehreren Stellen in der Silberstadt aufgestellt worden ist, könnte jetzt auch als Vorlage für eine Aktionskarte für die Freiberg-Edition von „Mensch ärgere dich nicht“ dienen, die der Lions...