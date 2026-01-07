Freiberger Wochenmärkte kehren zurück

Freiberg
Nach einer kurzen Pause oder dem Umzug auf Ausweichplätze sind die Freiberger Wochenmärkte wieder zurück.
Der Freiberger Wochenmarkt findet ab Donnerstag wieder wie gewohnt auf dem Obermarkt statt. Damit besteht wieder die Gelegenheit, sich unter freiem Himmel mit regionalen Produkten zu versorgen. Aufgrund der aktuellen Witterung wird der Markt zunächst reduziert auf der halben Marktfläche stattfinden, teil die Stadtverwaltung Freiberg mit....
