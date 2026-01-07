MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Wochenmarkt findet vorerst eingeschränkt statt.
Der Wochenmarkt findet vorerst eingeschränkt statt. Bild: Mathias Herrmann
Der Wochenmarkt findet vorerst eingeschränkt statt.
Der Wochenmarkt findet vorerst eingeschränkt statt. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Freiberger Wochenmärkte kehren zurück
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer kurzen Pause oder dem Umzug auf Ausweichplätze sind die Freiberger Wochenmärkte wieder zurück.

Der Freiberger Wochenmarkt findet ab Donnerstag wieder wie gewohnt auf dem Obermarkt statt. Damit besteht wieder die Gelegenheit, sich unter freiem Himmel mit regionalen Produkten zu versorgen. Aufgrund der aktuellen Witterung wird der Markt zunächst reduziert auf der halben Marktfläche stattfinden, teil die Stadtverwaltung Freiberg mit....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
1 min.
Christmarkt in Freiberg wird abgebaut: Wann ist wieder Wochenmarkt?
Am Dienstag wurde der Freiberger Christmarktes weit abgebaut.
Die Vorweihnachtszeit ist zu Ende. Wie aber geht es in Freiberg im neuen Jahr auf dem Obermarkt weiter?
Wieland Josch
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
16:30 Uhr
1 min.
Handy in Chemnitz verloren: Finder versucht Geld zu erpressen
Ein 63-Jähriger versuchte Finderlohn von einer Hilfsorganisation zu erpressen.
Das Telefon gehörte einer Hilfsorganisation. Statt Geld erwartete den mutmaßlichen Erpresser etwas anderes.
Luisa Ederle
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
25.12.2025
4 min.
Tausendsassa Bojack: Der Mann, der den Freiberger Christmarkt zusammenhält, hat jetzt Weihnachten
Alles im Griff auf dem Obermarkt: Auch bei Auftritten der Bergparade ist David Bojack (l.) - hier mit Heiko Götze - für die Sicherheit verantwortlich.
David Bojack ist seit 17 Jahren der Motor des Christmarktes. Während Besucher die Atmosphäre genießen, sorgt er dafür, dass alles reibungslos läuft.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel