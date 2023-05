Er ist schwarz, hat weiße Stiefelchen und ein weißes Lätzchen: Kater Sammy ist Freibergs berühmteste Katze. Das Samtpfötchen ist oft in der Fußgängerzone vor der Trattoria "La Fontana" an der Peterstraße in Freiberg anzutreffen. Die Mietzekatze ist sehr zutraulich und lässt sich gern streicheln - sogar von kleinen Kindern.