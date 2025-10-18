Freibergs Bürger diskutieren die Zukunft: Wahlforum in der Annenkapelle

Freiberg
Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl diskutieren in der Annenkapelle. Der Kirchenbezirk Freiberg und die Kirchgemeinde am Dom laden ein. Welche Fragen brennen den Bürgern auf den Nägeln?
Am Dienstag, 21. Oktober, findet 19 Uhr in der Annenkapelle in Freiberg ein Wahlforum anlässlich des zweiten Wahlgangs zur Oberbürgermeisterwahl statt. Der Kirchenbezirk Freiberg lädt zusammen mit der Kirchgemeinde am Dom interessierte Freiberger und Freibergerinnen ein. Das teilt Hiltrud Anacker, Superintendentin des Kirchenbezirks Freiberg,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.