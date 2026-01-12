Freibergs neue Bürgerpreisträger: Plädoyers für Nächstenliebe und Kultur

Die Verleihung der Bürgerpreise beim Neujahrsempfang der Silberstadt wurde zum emotionalen Höhepunkt. Geehrt wurde herausragendes ehrenamtliches Engagement.

Die Verleihung der Bürgerpreise für das Jahr 2025 beim Neujahrsempfang der Silberstadt Freiberg geriet zum emotionalen Höhepunkt. Nach Möglichkeit werden Einzelpersonen und ein Verein oder eine Gruppe auf diese Weise geehrt. Das jüngst verstorbene Freiberger Urgestein Heidi Hinkel gehört ebenso zu den Preisträgern wie der Fotograf Gunter...