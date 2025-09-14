Freibergs Pressehaus geöffnet: Hunderte Besucher erleben Geschichte und Journalismus unter einem Dach

Ein Highlight am Tag des offenen Denkmals: Das Freiberger Pressehaus, Teil des Welterbes, war geöffnet. Die Besucher erkundeten die vielfältige Baugeschichte und erfuhren, wie die Zeitung entsteht.

Dort, wo die Journalisten von „Freie Presse" und „Blick" sowie die Mitarbeiter der Geschäftsstellen nah am lokalen Geschehen täglich Zeitung machen, herrschte am Sonntag großer Trubel. Etwa 400 Besucher nutzten den Tag des offenen Denkmals, um sich im modernen Pressehaus am Freiberger Obermarkt umzusehen, dem eine reiche Geschichte...