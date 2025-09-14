Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Freibergs Pressehaus geöffnet: Hunderte Besucher erleben Geschichte und Journalismus unter einem Dach

Der historische Keller im Pressehaus am Obermarkt - die Tonne - beeindruckte Besucher auf ihrem Rundgang durch das Haus.
Der historische Keller im Pressehaus am Obermarkt - die Tonne - beeindruckte Besucher auf ihrem Rundgang durch das Haus. Bild: Astrid Ring
Der historische Keller im Pressehaus am Obermarkt - die Tonne - beeindruckte Besucher auf ihrem Rundgang durch das Haus.
Der historische Keller im Pressehaus am Obermarkt - die Tonne - beeindruckte Besucher auf ihrem Rundgang durch das Haus. Bild: Astrid Ring
Freiberg
Freibergs Pressehaus geöffnet: Hunderte Besucher erleben Geschichte und Journalismus unter einem Dach
Redakteur
Von Astrid Ring
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Highlight am Tag des offenen Denkmals: Das Freiberger Pressehaus, Teil des Welterbes, war geöffnet. Die Besucher erkundeten die vielfältige Baugeschichte und erfuhren, wie die Zeitung entsteht.

Dort, wo die Journalisten von „Freie Presse“ und „Blick“ sowie die Mitarbeiter der Geschäftsstellen nah am lokalen Geschehen täglich Zeitung machen, herrschte am Sonntag großer Trubel. Etwa 400 Besucher nutzten den Tag des offenen Denkmals, um sich im modernen Pressehaus am Freiberger Obermarkt umzusehen, dem eine reiche Geschichte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
4 min.
Ein Ort voller Geschichte und Geschichten in Freiberg: Das Pressehaus öffnet zum Tag des offenen Denkmals
Vor zwei Jahren zum Tag des offenen Denkmals gehörten Maren Müller und Edgar Schubert zu den ersten, die das Pressehaus am Obermarkt besuchten.
Im Herzen der alten Bergstadt Freiberg verbindet das Pressehaus Moderne und Geschichte. Journalisten arbeiten heute in Räumen, die einst bedeutende Persönlichkeiten beherbergten. Wer waren sie?
Astrid Ring
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
25.08.2025
2 min.
Freiberger Pressehaus: Einblicke in die fast 800-jährige Baugeschichte
Viele Besucher prägen die Tage des offenen Denkmals im Pressehaus Freiberg.
Das Pressehaus am Freiberger Obermarkt bietet zum Tag des offenen Denkmals einen Blick in die Historie. Liebevoll restaurierte Räume, in denen heute Journalisten arbeiten, laden zur Entdeckung ein.
Astrid Ring
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
Mehr Artikel